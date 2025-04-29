Мамиашвили рассказал о возможной матчевой встрече борцов России и США

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил «Матч ТВ», что в США позитивно настроены на проведение матчевой встречи с российскими борцами, и сейчас идет финальное согласование деталей.

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Ранее глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев заявил SHOT, что Россия и США проведут матчевую встречу по борьбе. По его словам, встреча планируется в июле‑августе этого года. Соответствующие договорённости уже имеются с Всемирной и американской федерациями борьбы. Все детали этой встречи будут согласованы в ближайшее время.

— Давайте быть точными. Министр сказал, что детали на данный момент согласовываются. Принято принципиальное решение, но детали пока согласовываются. Повестка, которую объявил Дегтярев, общеизвестна. С ней он и избирался на пост главы ОКР — это международное сотрудничество и международная повестка. И мы надеемся, что все получится. Всегда особый интерес вызывали противостояния наших спортсменов и сборной США, еще со времен Советского Союза. Конечно, мы будем пробовать сейчас это все реанимировать. Поэтому здесь Минспорт, ОКР и МИД России оказывают всестороннюю поддержку для продвижения этой благороднейшей инициативы. Мы имеем не просто ландшафт, а колоссальную ответственность все качественно здесь отработать. Дай Бог, чтобы все у нас у всех получилось.

Надо вернуться к тем задачам, который выполнял всегда олимпийский спорт и спорт вообще. Владимир Владимирович Путин всегда повторяет об истинной цели мирового спортивного сообщества и олимпийского движения — это никакой дискриминации, доступность, толерантность и равное отношение ко всем, равная ценность всем событиям. То есть спорт должен быть вне политического давления. Надеюсь, такими шагами мы будем совместно с американскими, европейскими коллегами и всем людьми доброй воли возвращать спорт к тем традициям, задачам и обязательствам, которые спорт и должен нести.

— Правильно понимаем, что американцы тоже настроены положительно на проведение встречи?

— Конечно. Надеюсь, все сложится, и мы оправдаем надежды болельщиков. Сразу скажу, что касается технической стороны — ни для нас, ни для американцев прогулка не будет однозначно легкой. У них сильнейшая команда. Дай господь, чтобы это все состоялось. Идет финальное согласование. Сроки встречи уже прозвучали из уст главы ОКР. Примерно они и планируются. Занимаемся, — сказал Мамиашвили «Матч ТВ».