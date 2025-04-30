Университет в США обязали аннулировать результаты пловчихи-трансгендера

Университет Пенсильвании в США обязали аннулировать результаты пловчихи-трансгендера Лии Томас в женских соревнованиях.

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Управление по гражданским правам Министерства образования США постановило, что вуз нарушил положения, связанные с дискриминацией по половому признаку, когда разрешил трансгендеру выступать за свою женскую команду.

Учебное заведение также обязали направить письма с извинениями спортсменкам, пострадавшим от дискриминации.

В марте Белый дом заморозил финансирование университета из-за участия Томас в студенческих турнирах. В 2022 году она выиграла несколько личных и командных дисциплин в Лиге плюща (Ivy League).

Впоследствии несколько спортсменок подали судебные иски, требуя возместить ущерб от соревнований с трансгендером.