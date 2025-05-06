В Федерации гребного спорта призвали не осуждать Орябинскую за переход в Сербию

В Федерации гребного спорта России призвали не называть Орябинскую предателем.

Ранее стало известно, что 31-летняя Елена Орябинская, которая является призером Олимпийских игр и чемпионатов мира, будет выступать за Сербию. Эту же страну представляет ее муж Николай Пименов.

– В последнее время немало российских спортсменов сменили спортивное гражданство, и таких спортсменов порой называют предателями в нынешней обстановке.

– Не стоит так называть Орябинскую. Елена – безусловно, уникальный спортсмен своего поколения в России, она достигла высоких результатов в нашей сборной. Свой талант в российской команде она уже реализовала, вопросов к ней нет.

Но последние годы Орябинская не побеждала на российских соревнованиях, возраст дает знать о себе. Будет ли она сейчас ответственно готовиться к стартам и так же прекрасно выступать за сборную Сербии, как это было в российской команде, большой вопрос.

Мы понимали, что рано или поздно она уедет к мужу в Сербию. Каждая женщина хочет быть рядом со своим мужчиной. Это был ее первичный мотив, думаю, – сказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.