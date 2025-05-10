Самбиста пожизненно отстранили от спорта за избиение девушки в клубе

Всероссийская федерация самбо приняла решение о пожизненном отстранении от спортивных соревнований бывшего бронзового призёра чемпионата России 2008 года по боевому самбо, сообщает "МК в Калининграде".

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Поводом стало жестокое нападение спортсмена на сотрудницу калининградского ночного клуба в ночь на 8 мая.

По данным телеграм-канала SHOT, инцидент произошёл, когда самбист пытался покинуть заведение без оплаты. На замечание администратора он ответил ударом в лицо, в результате чего у девушки зафиксировали два перелома. Федерация подчеркнула, что спортсмен уже много лет не входит в сборную страны, а его карьера фактически завершилась после 2008 года.

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.