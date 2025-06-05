Гандболист «Зенита» рассказал, сколько тратит на еду

Белорусский Белорусский гандболист петербургского «Зенита» Дмитрий Хмельков в интервью корреспонденту «Спорт День за Днём» Владимиру ОКИШЕВУ рассказал, сколько тысяч рублей в месяц ему необходимо для жизни в Петербурге.

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– Вы проживаете в Санкт-Петербурге. Сколько денег в месяц вам нужно для комфортной жизни?

– Я, по сути, только на еду трачу 200 тысяч. Для комфортной жизни – от 100 до 500 тысяч, пускай будет.

Хмельков пополнил состав «Зенита» зимой прошлого года. Предыдущей командой левого полусреднего стал «СКА-Минск» из чемпионата Беларуси.

28 мая «Зенит» впервые с 1993 года стал чемпионом России по гандболу. В решающем матче финальной серии против столичного ЦСКА на счету Хмелькова 4 заброшенных мяча.

В период с 6 по 8 июня сине-бело-голубые поборются за золотые медали в Финале четырех SEHA – Gazprom League «Дивизиона Восток», который пройдет в подмосковном Чехове.