Пловец Щеголев стал бронзовым призером Универсиады

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Российский пловец Александр Щеголев завоевал бронзовую медаль Универсиады на дистанции 100 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Германии.

Другой российский пловец Дмитрий Жаворонков в этой же дисциплине занял 8-е место.

Щеголеву 23 года. Он является двукратным чемпионом Европы в эстафете.

Эта награда стала шестой для россиян на текущей Универсиаде. В активе российских спортсменов три золотые, одна серебряная и две бронзовые награды. Россияне выступают на Универсиаде в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 27 июля.