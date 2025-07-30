Россиянка победила на юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Россиянка Софья Врагова стала победительницей юношеского чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Мадриде.

Врагова, выступающая в весовой категории свыше 77 кг, стала первой в рывке (95 кг) и толчке (116 кг), по сумме двоеборья набрала 211 кг.

Второе место заняла представительница Турции Зейнеп Нур Пехливан с результатом 206 кг (91 в рывке + 115 в толчке). Тройку лучших замкнула полька Дорота Гноза — 199 кг (89+110).

Еще одна россиянка Марина Гончарова стала восьмой — 195 кг (89+106).

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе (AIN).