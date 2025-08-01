Пловчиха Чикунова завоевала свою первую медаль на чемпионатах мира

Евгения Чикунова завоевала серебряную медаль на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Сингапуре.

Победу одержала олимпийская чемпионка Парижа, рекордсменка мира на 200 метров брассом на короткой воде американка Кейт Дуглас. Она установила рекорд чемпионатов мира - 2.18,50.

Чикунова финишировала второй - 2.19,96.

Бронзу разделили Кейлин Корбетт из ЮАР и белоруска Алина Змушка, показавшие одинаковые секунды (2.23.52).

Отметим, что Чикунова остается действующей рекордсменкой мира на 200-метровке (2.17,55 секунды).

Это достижение Евгения установила на чемпионате России по плаванию в Казани в апреле 2023 года. Причем очень солидно превзошла предыдущее достижение, которое принадлежало Татьяне Скунмакер из ЮАР (2.18,95 секунды).

На стометровке брассом спортсменка была пятой. Она также стартует на полтиннике. Предварительные заплывы и полуфиналы пройдут завтра.