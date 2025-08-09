Легкоатлету-рекордсмену Иванову стало плохо на финише

Легкоатлету Федору Иванову — новому российскому рекордсмену в беге на 400 метров с барьерами — потребовалась медицинская помощь после финиша на чемпионате России. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования проходили в Казани. Атлет почувствовал себя плохо сразу после финиша. Он обратился к медикам с жалобой на головную боль и покинул стадион на коляске.

Иванов стал чемпионом страны с результатом 47,94 секунды. Второе место занял Владимир Лысенко (48,64 секунды), на третьем Данил Ефимов (49,42).

Чемпионат России завершится 10 августа.