Умер спортивный комментатор Борис Скрипко. Об этом сообщает «Матч ТВ», на котором Скрипко работал в последние годы жизни.

Скрипко было 78 лет. Он начал свою карьеру на телевидении в 1979 году и стал известен как комментатор бокса. Всего за свою жизнь он успел поработать на одиннадцати Олимпиадах, стать заместителем директора по спортивному вещанию на Первом канале, поработать на телеканалах «Спорт» и «Матч.тв».

«Редакция “Матч ТВ” выражает соболезнования родным и близким Бориса Сергеевича», — сообщает источник.

Как уточняет ТАСС, причиной смерти Скрипко стало онкологическое заболевание. Агентство также сообщает, что последние дни жизни комментатор провел в больнице.