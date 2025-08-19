Пловчиха Трофимова объявила о важном решении

Чемпионка мира по плаванию Дарья Трофимова сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца во время отдыха в Турции.

«Он спросил. Я сказала «ДА», — написала российская спортсменка на своей странице в социальных сетях.

© Соцсети

20-летняя Трофимова — чемпионка и призёр чемпионатов России по плаванию. Чемпионка мира 2025 года, двукратная чемпионка мира на короткой воде.

На прошедшем чемпионате мира по водным вида спорта в Сингапуре россиянка завоевала золото и серебро в эстафетах. По итогам соревнований российские спортсмены завоевали шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медали.