Раскрыта зарплата российских пловцов

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников заявил, что пловцы сборной России зарабатывают больше ста тысяч рублей в месяц. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу BB Tennis.

Колесников отметил, что российские пловцы живут не на зарплату, а на премии с соревнований, поскольку они «дают больше».

«Больше ста тысяч рублей в месяц», — раскрыл он размер зарплаты пловцов сборной РФ.

Напомним, что в 2024 году Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине, поставив рекорд чемпионатов мира в 23,68 секунды. Также на его счету серебро на дистанции 100 метров на спине и бронза на стометровке вольным стилем на Олимпийских играх-2020. Колесников является шестикратным чемпионом мира на короткой воде.