Британский пловец-чемпион решил выступить на «Олимпиаде на стероидах»

Двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр по плаванию Бен Прауд решил выступить на Enhanced Games («Олимпиада на стероидах»). Об этом сообщает BBC.

По мнению спортсмена, он уже достиг всего, что можно в спорте, и Enhanced Games дают ему новый шанс.

«Я определенно не считаю, что это подрывает принципы честного спорта», — заявил Прауд.

Федерация водных видов спорта Великобритании (Aquatics GB) раскритиковала Прауда за его решение принять участие в соревнованиях. Он стал первым британцем, объявившем о намерении выступить там.

Ранее президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька призвал США отменить Enhanced Games. По мнению Баньки, данные соревнования являются угрозой для глобального антидопингового сообщества.

«Олимпиаду на стероидах» решил провести американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль. На турнире, который запланирован на май 2026 года, атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов.