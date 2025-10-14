Умер трехкратный олимпийский чемпион

В возрасте 68 лет в Петербурге скончался легендарный гимнаст, прославленный спортсмен, призер чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный работник физической культуры РФ Александр Дитятин. Об этом сообщили 14 октября в РГПУ им. А. И. Герцена, преподавателем которого многие годы являлся известный советский спортсмен.

"Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами. Его преданность делу, профессионализм и человеческие качества снискали ему заслуженное уважение и любовь коллег и учеников... Это невосполнимая потеря для всех нас", - заявил ректор вуза Сергей Тарасов.

От имени профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов университета он высказал соболезнования родным и близким покойного.

Александр Дитятин родился 7 августа 1957 года в Ленинграде. В 1975 году получил золотую медаль взрослого чемпионата Европы по спортивной гимнастике в командных соревнованиях, серебро в упражнениях на брусьях, бронзу в личном многоборье и упражнениях на кольцах. В 1976 году стал двукратным серебряным призером XXI летних Олимпийских игр. В 1979 году на первенстве Европы завоевал четыре медали, в том числе три золотых. В 1980 году, на XXII летней Олимпиаде в Москве, первым в истории выиграл медали во всех восьми видах программы. Также много раз становился призером чемпионатов мира.

В 1983 году Александр Дитятин завершил карьеру спортсмена и занялся тренерской и преподавательской деятельностью. Защитил диссертацию, получив ученую степень кандидата педагогических наук. С 2002 года был заведующим кафедрой гимнастики и фитнес-технологий в РГПУ им. А. И. Герцена.

Александр Дитятин был награжден орденами "Знак Почета" (1976 год), Ленина (1980 год), Дружбы (2025 год). В 2004 году был включен в Международный гимнастический зал славы.