Олимпийская чемпионка из России прошла гендерное тестирование

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене прошла гендерное тестирование. Об этом ТАСС сообщил источник во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Мария Ласицкене сдала гендерный тест по линии ВФЛА в Москве", - рассказал собеседник ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) в июле обнародовала новые правила допуска легкоатлеток к своим турнирам. Согласно им, спортсменки должны пройти генный скрининг SRY и подтвердить отсутствие в организме мужской Y-хромосомы.

Как месяц назад сообщил ТАСС исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский, тест на гендерную принадлежность уже сдали 420 легкоатлеток.

Новые правила допуска World Athletics вступили в силу 1 сентября 2025 года. Согласно им, легкоатлетки один раз в жизни по выбору должны пройти скрининг при помощи соскоба слюны или через анализ крови. World Athletics в своем июльском релизе также подчеркнула, что "не ставит под сомнение гендерную идентичность, уважает достоинство и неприкосновенность частной жизни физических лиц, строго соблюдает обязательства по конфиденциальности и законы о защите персональных данных, никогда не предлагала и не будет предлагать никаких обязательств по хирургическому вмешательству или иной коррекции пола".

Победительнице Игр в Токио Ласицкене 32 года, в ее активе есть также победы на трех летних и двух зимних чемпионатах мира, победы на зимних и летних европейских первенствах, ей не было равных в пяти финалах Бриллиантовой лиги.