В World Athletics раскрыли хищения на 1,5 миллиона евро

Финансовый отдел Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в ходе ежегодного аудита обнаружил хищения на сумму 1,5 миллиона евро. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что систематическими хищениями несколько лет занимались два сотрудника и один консультант World Athletics. Их имена и должности работников организации не раскрываются. Известно, что один из сотрудников уволился до обнаружения кражи, а с двумя другими расторгли контракты. Материалы аудита переданы правоохранительным органам.

«Мы полны решимости вернуть деньги, используя всю силу закона. Слишком многие организации замалчивают подобные инциденты, просто увольняя сотрудников, что позволяет мошенникам продолжать свои незаконные действия и хищения в новых местах. Мы не такая организация», — приводятся в тексте слова главы организации Себастьяна Коу.

В World Athletics подчеркнули, что других нарушений в ходе аудита выявлено не было.