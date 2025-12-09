Свищев раскритиковал российского пловца за участие в допинг-олимпиаде

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев высказал своё мнение об решение пловца Евгения Сомова выступить на «Играх на стероидах».

«Для меня диковато слышать, что российский пловец примет участие в стероидных играх, где выступают на допинге. Это путь в никуда. Обидно, что одним из спортсменов, который примет участие в «Играх на стероидах», является российский атлет» - заявил Свищев.

Российский пловец Евгений Сомов значится в числе участников «Олимпиады на стероидах». Об этом сообщали организаторы турнира. Первые в истории допинг-игры пройдут с 21 по 24 мая 2026 года в американском Лас-Вегасе. В программу войдут: лёгкая атлетика, плавание и штанга. Участникам будет разрешено применять запрещённые WADA вещества.

Сомов – единственный российский пловец, который участвовал в летней Олимпиаде 2024 года в Париже. На Олимпиаде Сомов соревновался на 50м вольным стилем и 100м брассов. В обоих видах программы он не смог пройти предварительную стадию отбора.

Международная федерация водных видов спорта ранее предупредила, что участники допинг-олимпиады будут отстранены от участия в турнирах под своей эгидой.