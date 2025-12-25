Бразильская гимнастка умерла в возрасте 18 лет

В Бразилии умерла 18-летняя гимнастка Изабель Марциняк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Федерации гимнастики штата Парана.

Причиной смерти стало опухолевое заболевание лимфома Ходжкина. Марциняк проходила курс лечения от лимфомы и даже взяла паузу в спортивной деятельности.

«С глубокой скорбью Федерация гимнастики штата Парана получает известие о смерти Изабеллы Марциняк. Выражаем соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде, всему сообществу гимнастики. Пусть ее история, ее страсть к спорту и память о ней продолжают жить и вдохновлять всех. Покойся с миром», — сообщили в Федерации гимнастики Парана.

Марциняк представляла клуб «Агир» — в 2021 году она стала чемпионкой на чемпионате Бразилии в групповом многоборье среди юниорок. А в 2023 году, перед тем как взять паузу в спорте, она стала чемпионкой штата Парана в групповых упражнениях.