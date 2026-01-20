Умер российский ультрамарафонец

Российский ультрамарафонец Константин Горохов умер на 77-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Калужской области.

© Министерство спорта Калужской области

"Вчера скоропостижно скончался наш любимый ультрамарафонец Константин Горохов. 76-летний Константин Горохов набегал 200 000 км. Он обежал вокруг Земли пять раз. На его счету около 520 классических марафонов, более 1 700 сверхмарафонов. Он установил рекорд в трехсуточном беге. Константин Сергеевич - в международном рейтинге сильнейших марафонцев планеты", - говорится в сообщении.

Церемония прощания с Гороховым состоится 21 января в Суворове.