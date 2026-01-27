Олег Киносьян сменил «Славу» на ЦСКА

28-летний скрам-хав Олег Киносьян пополнил состав регби-клуба ЦСКА. Опытный полузащитник схватки, становившийся обладателем Кубка и Суперкубка России по регби, а также серебряным призёром Чемпионата России в составе «Стрелы-Ак Барс», уже присоединился к своей новой команде и приступил к работе.

© Федерация регби России

Профессиональную карьеру Олег начинал в «Кубани». За казанский коллектив выступал с 2021-го года. В минувшем сезоне Олег Киносьян выступал за «Славу» на правах аренды. За московский коллектив Киносьян провёл 17 матчей и занёс одну попытку.