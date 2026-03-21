Россиянка одержала победу в триатлонном этапе Кубка мира в Хайкоу

В китайском Хайкоу завершился этап Кубка мира по триатлону, где победу одержала россиянка Диана Исакова. Спортсменка преодолела дистанцию в 0,75 км вплавь, 20 км на велосипеде и 5 км бегом за 57 минут 40 секунд.

Второе место заняла австралийка Софи Маловецки, третье — британка Сиан Рейнсли.

Следующий этап Кубка мира пройдёт в Чэнду с 9 по 10 мая и станет третьим в календаре сезона 2026 года. Российские спортсмены на этих соревнованиях выступают в нейтральном статусе.

