России вернули право проводить чемпионаты мира и Европы по водным видам спорта. Об этом Дмитрия Мазепина.

«Благодарим Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics) за допуск в полном статусе. С сегодняшнего дня будем выступать с флагом и гимном», — сказал Мазепин.

Также функционер порассуждал на тему готовности России в ближайшее время принять у себя международные соревнования.

«Теперь мы можем проводить чемпионаты мира и Европы. У нас есть предварительно предложение от World Aquatics. В России, к сожалению, не так много объектов для соревнований уровня чемпионата мира», — заявил Мазепин.

Ранее стало известно, что World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований, проводящихся под ее эгидой, с флагами и гимнами своих стран. Решение приняли после консультаций с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.