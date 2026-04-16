Названо место проведения финала Кубка России по плаванию

Финал Кубка России по плаванию стартует в пятницу в Санкт-Петербурге.

В этом году турнир впервые станет одним из двух отборочных к чемпионату Европы. Ранее чемпионат России был единственным таковым стартом. Ожидается, что в финале кубка страны выступят все сильнейшие пловцы, кроме двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова. Как сообщил ТАСС руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков, спортсмен ведет подготовку к чемпионату России, который пройдет в июне. Также он рассказал, как остальные спортсмены готовились к главным стартам.

"С января вся сборная прошла тренировочные мероприятия в плановом режиме, - сказал Фесиков. - Были сборы за границей и на наших федеральных базах. Мы провели этапы Кубка России, и уже понятно, кто находится на предпиковом состоянии перед финалом Кубка России. Сейчас очень интересный момент для нас, мы хотим посмотреть насколько возможность двух отборов повысит конкуренцию и результаты спортсменов сборной страны". "Я очень надеюсь на то, что Кубок России станет праздником плавания для всей страны и что результаты спортсменов позволят сделать ориентиры на грядущий чемпионат Европы. Задачи стоят высокие - вернуться на лидирующие позиции в Европе, поэтому мы смотрим и работаем на перспективу", - добавил собеседник агентства.

Российские пловцы впервые выступят на соревнованиях после решения Международной федерации плавания вернуть им национальную символику. По мнению председателя ФВВСР Дмитрия Мазепина, данная новость должна воодушевить спортсменов. "Конечно, это очень важное событие для нас, - сказал Мазепин ТАСС. - Была проделана огромная работа, и я не сомневаюсь в том, что возвращение гимна и флага воодушевит наших спортсменов".

Всего на турнире будет разыграно 42 медали. Соревнования завершатся 21 апреля.