Пловец Самусенко объяснил нежелание продолжать карьеру после Игр-2028

ТАСС, 17 апреля. Серебряный призер чемпионата мира 2025 года пловец Павел Самусенко не хочет продолжать карьеру после Олимпийских игр 2028 года из-за высокой психологической нагрузки, постоянной ответственности и усталости от многолетнего соревновательного режима. Об этом спортсмен рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Сваливается столько ответственности на нас в последнее время, что на Олимпиаде мы должны устроить разнос и привезти рекордное количество медалей. Эта мотивация может сыграть и в обратную сторону, - сказал Самусенко. - Работа с психологом, диетологом. Все это вместе дает очень сильную нагрузку на голову, из-за чего как будто устаешь быстрее. Желание жить в таком темпе еще четыре года после текущего олимпийского цикла... Тяжеловато. Уже возраст подходит к тому моменту, когда нужно задуматься о семье и как-то найти себе уголок. Потому что жизнь на сборах - это не круто".

Самусенко 24 года, он является четырехкратным победителем чемпионатов мира на короткой воде.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе.