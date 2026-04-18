Российский дзюдоист пробился в финал чемпионата Европы

Российский дзюдоист Тимур Арбузов вышел в финал чемпионата Европы в весовой категории до 81 килограмма.

В полуфинальном поединке Арбузов одержал победу над представителем Сербии Михайло Симиным. В финале россиянин встретится с грузинским дзюдоистом Тато Григалашвили. Григалашвили является серебряным призером Олимпийских игр в Париже (2024 год), трехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

В этой же весовой категории у женщин российская дзюдоистка Мадина Таймазова уступила в полуфинале представительнице Франции Мелкии Ошкорн. Таймазова примет участие в поединке за бронзовую медаль.

16 апреля Мурад Чопанов завоевал золото в весовой категории до 66 кг, победив в финале финна Луукаса Саха. Также в активе сборной России серебро Сабины Гилязовой (до 48 кг) и бронза Марины Воробьевой (до 48 кг) и Кирилла Козлова (свыше 100 кг).

Российские дзюдоисты выступают на чемпионате Европы с национальной символикой. Турнир в Тбилиси завершится 19 апреля. В соревнованиях участвуют спортсмены из 48 стран.