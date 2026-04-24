Российский борец Садулаев одержал первую с 2020 года победу на чемпионате Европы

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев на чемпионате Европы в первом круге весовой категории до 97 кг одержал победу над австрийцем Бенджамином Грейлом и вышел в четвертьфинал турнира, который проходит в Бухаресте. В четвертьфинале Садулаев встретится с победителем пары между представителями Грузии и Турции. Чемпионат Европы завершится 26 апреля. Это первая победа 29-летнего борца на европейском первенстве за шесть лет. В 2020 году Садулаев выиграл золото. После этого он пропускал чемпионаты Европы из-за травм и отстранения российских спортсменов. Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020) и шестикратным чемпионом мира. Он подписал контракт с с Real American Freestyle (RAF) - американской организацией, которая проводит профессиональные турниры по вольной борьбе. 31 октября 2024 года Садулаев выиграл золотую медаль чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях, который проходит в албанской Тиране. В финальной схватке в весовой категории до 92 кг он одержал победу над грузином Мириани Майсурадзе со счетом 6:0. Это золото стало для Садулаева шестым на чемпионатах мира в карьере. Также россиянин четыре раза побеждал на чемпионатах Европы.