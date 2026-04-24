Трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию перейдет в бобслей

Синхронистка Майя Гурбанбердиева продолжит карьеру в бобслее. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель спортсменки Анастасия Романова.

"Она переехала жить в Краснодар. Будет пробовать свои силы в бобслее с нуля. Начинает тренировки по ОФП. А дальше, как она сама сказала: "Как в компьютерной игре. Буду проходить уровень за уровнем", - сказала Романова.

Гурбанбердиевой 27 лет. Она является трехкратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы в микст-дуэте.