Российский борец Баев стал двукратным чемпионом Европы
На турнире в столице Албании российский борец Давид Баев завоевал медаль высшей пробы, одержав победу в весовой категории до 70 килограммов.
В решающем поединке 28-летний атлет оказался сильнее Александра Гайдарли, передает РИА «Новости». Бронзовые награды соревнований достались грузину Акаки Кемертелидзе и венгру Исмаилу Мусукаеву.
Для Давида Баева эта победа принесла вторую золотую медаль европейского первенства в карьере. Кроме того, спортсмен является обладателем титула чемпиона мира 2019 года.
Соревнования по спортивной борьбе в Тиране завершатся 26 апреля. Российские участники выступают на турнире в нейтральном статусе под флагом Объединенного мира борьбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на этом же турнире в Тиране российский борец Башир Магомедов завоевал золотую медаль в весовой категории до 65 килограммов.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев получил визу для участия в данном европейском первенстве.
В марте российские спортсмены завершили рейтинговый турнир в Албании с семью наградами.