Российский борец Баев стал двукратным чемпионом Европы

На турнире в столице Албании российский борец Давид Баев завоевал медаль высшей пробы, одержав победу в весовой категории до 70 килограммов.

В решающем поединке 28-летний атлет оказался сильнее Александра Гайдарли, передает РИА «Новости». Бронзовые награды соревнований достались грузину Акаки Кемертелидзе и венгру Исмаилу Мусукаеву.

Для Давида Баева эта победа принесла вторую золотую медаль европейского первенства в карьере. Кроме того, спортсмен является обладателем титула чемпиона мира 2019 года.

Соревнования по спортивной борьбе в Тиране завершатся 26 апреля. Российские участники выступают на турнире в нейтральном статусе под флагом Объединенного мира борьбы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этом же турнире в Тиране российский борец Башир Магомедов завоевал золотую медаль в весовой категории до 65 килограммов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев получил визу для участия в данном европейском первенстве.

В марте российские спортсмены завершили рейтинговый турнир в Албании с семью наградами.