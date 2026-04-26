Российский борец выиграл золото чемпионата Европы

Российский борец вольного стиля Заур Угуев выиграл золото на чемпионате Европы, который проходит в албанском Тиране.

В финальном поединке в весовой категории до 61 кг Угуев победил Зелимхана Абакарова, представляющего Албанию, со счетом 4:0.

Благодаря этой победе Угуев, которому 31 год, стал двукратным чемпионом Европы. До этого медаль высшей пробы он завоевал на европейском первенстве, которое прошло в 2025 году в Братиславе. На счету российского бойца также золотая олимпийская медаль и три золотых медали чемпионатов мира.

Российские борцы получили право выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы (UWW) вместо статуса нейтральных спортсменов (AIN). На прошедшем в Загребе чемпионате мира российская сборная завоевала 11 медалей — одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых. Единственное золото в российской команде завоевал борец Угуев, став чемпионом мира в весовой категории до 61 килограмма. В финальной схватке Угуев сломил сопротивление иранца Ахмада Мохаммаднежада, одержав победу со счетом 11:2.

