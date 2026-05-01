Российская гимнастка выиграла Кубок Европы

Российская гимнастка Арина Ковшова выиграла Кубок Европы в упражнениях с мячом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Судьи оценили выступление россиянки на 28,600 балла. Третье место заняла соотечественница Ковшовой Мария Борисова, она набрала 27,500 балла.

Также Ковшова заняла второе место в соревнованиях с обручем, у нее 28,400 балла. Победила в этой дисциплине украинка Таисия Онофрийчук.

Кубок Европы по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана Баку с 30 апреля по 3 мая. Ранее, на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходил с 28 по 30 марта в Софии, россиянка София Ильтерякова заняла второе место. Победительницей соревнований стала вышеупомянутая украинка Онофрийчук. Во время исполнения гимна Украины россиянка стояла спиной к флагам, что является нарушением правил Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Организация вынесла спортсменке официальное предупреждение. Следующий подобный инцидент с ее участием будет караться лишением нейтрального статуса.