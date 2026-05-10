«Динамо» разгромило ВВА на новом стадионе

В заключительном матче 2-го тура Чемпионата России по регби московское «Динамо» не оставило шансов «военлётам» на новом стадионе «ВВА-Подмосковье».

Ещё в первом тайме москвичи обеспечили себе большой задел. Дубль оформил дебютант бело-голубых Николай Гилёв, ещё по попытке занесли Максим Шевцов, Дмитрий Пархоменко и Игорь Абрамов. Хозяева ответили первой попыткой на своём новом стадионе — после коридора в пяти метрах отличился Грант Товмасян.

Во втором тайме «динамовцы» продолжили гнуть свою линию и занесли ещё трижды — Шевцов оформил дубль, а Экстин и Дорофеев отметились первыми попытками в матче. Эдуард Фуше реализовал все восемь попыток, набрав в матче 16 очков.

«Динамо» одержало вторую победу в сезоне и единолично возглавило таблицу чемпионата России. «ВВА-Подмосковье» — единственная команда без набранных очков.

«ВВА-Подмосковье» — «Динамо» — 5:56 (5:35)

Попытки: Товмасян (32) — Гилев (4, 23), Шевцов (11, 47), Пархоменко (14), Абрамов (26), Экстин (62), Дорофеев (80);

Реализации: нет — Фуше (5, 12, 15, 24, 27, 48, 63, 80);

Штрафные: нет — нет;

Жёлтые карточки: нет — Дорофеев (31)