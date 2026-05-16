Бельгийская велогонщица умерла в 19 лет

Бельгийская велогонщица Йильке Михильсен умерла в 19 лет. Об этом сообщается на странице спортсменки в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Несколько лет Михильсен боролась с онкологическим заболеванием — саркомой Юинга. Из-за рака она была вынуждена завершить карьеру. В мае велогонщица приняла решение прекратить химиотерапию из-за отсутствия результатов и истощения.

«Не жаловаться, просто наслаждаться. 01.05.2007 — 15.05.2026», — гласит последняя запись в аккаунте спортсменки.

В 2022 году Михильсен стала чемпионкой Бельгии среди юниоров в шоссейных гонках. Кроме того, она побеждала на турнире в многоборье.