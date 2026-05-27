Призер чемпионата Европы по гимнастике погиб в ДТП

Бронзовый призер чемпионата Европы 2012 года французский гимнаст Гаэль Да Силва погиб в дорожной аварии в возрасте 41 года. Об этом сообщает газета L'Equipe.

По данным издания, ДТП произошло 26 мая. Подробности аварии не уточняются.

Да Силва завоевал бронзовую медаль в вольных упражнениях на чемпионате Европы 2012 года. Гимнаст также выступал на Олимпийских играх того же года в Лондоне, где занял восьмое место в командном многоборье в составе сборной Франции. В 2013 году Да Силва завершил спортивную карьеру.