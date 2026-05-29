В Тбилиси стартовал ЧМ по длинным нардам

В Тбилиси стартовал первый в истории чемпионат мира по длинным нардам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Масштабное событие организовано параллельно с Гран-при Грузии по коротким нардам. Церемония открытия прошла в отеле Hualing Hotels & Preference. Под эгидой Международной федерации нард турнир собрал около 500 участников из почти 60 стран, которые будут соревноваться в 12 дисциплинах. Призовой фонд турнира стал одним из крупнейших и составил 500 тысяч долларов.

По словам чемпиона Армении Александра Варданяна, турнир организован на высоком уровне.

«Здесь по‑настоящему чувствуешь спортивный дух», — заявил он.

Чемпионка России Юлия Громенкова отметила, что после официального признания нард видом спорта качество турниров улучшилось. Она выразила уверенность, что чемпионат мира в Тбилиси станет ориентиром для будущих мировых первенств.

Нарды развивают логику и стратегическое мышление. Плюс это математика, которая может пригодиться в жизни.

Международная федерация нард была создана два года назад. Ее возглавляет Умар Кремлев. Турнир в Тбилиси он назвал одним из самых масштабных в истории этого вида спорта.

Длинные нарды — одна из спортивных дисциплин, признанная видом спорта в ряде стран. Игра ведется на доске с 24 пунктами, у каждого игрока по 15 камней (фишек); цель — первым вывести все свои камни с доски, передвигая их по выпавшим на зарах (кубиках) значениям и следуя строгим правилам блокировки и атаки соперника. В длинных нардах сильнее выражены элементы стратегии, чем в коротких версиях игры.