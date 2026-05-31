Российская гимнастка выиграла чемпионат Европы

Российская гимнастка София Ильтерякова выиграла золотую медаль на чемпионате Европы – 2026 в Варне (Болгария) по художественной гимнастике в упражнении с обручем.

За свое выступление она получила 29,900. На втором месте расположилась представительница Белоруссии Алина Горнасько (29,800 балла), замкнула тройку лучших итальянская гимнастка София Раффаэли, которая набрала 29,500.

Ильтерякова в 2026 году также выиграла серебряную медаль чемпионата России. 30 мая гимнастка заняла пятое место в личном многоборье на европейском первенстве.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.