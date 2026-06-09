Дольф Лундгрен стал послом пятиборья на ОИ-2028

Голливудский актер Дольф Лундгрен стал послом Международного союза современного пятиборья (UIPM) на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает пресс-служба UIPM.

Лундгрену 68 лет, он был капитаном сборной США по пятиборью на Олимпийских играх 1996 года. Актер не принимал участия в Играх, в его задачи входили координация взаимодействий с Национальным олимпийским комитетом США и популяризация спорта.

Лундгрен прославился благодаря роли вымышленного советского боксера Ивана Драго в фильме "Рокки 4", который выступил главным антагонистом персонажа Сильвестра Сталлоне Рокки Бальбоа. Также он снимался в фильмах "Властелины Вселенной", "Красный скорпион", "Каратель" и серии фильмов "Неудержимые".

Летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.