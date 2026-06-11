Ефимова высказалась о завершении карьеры

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова высказалась о сроках завершения карьеры. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка ответила на вопрос о том, откладывается ли ее уход из спорта.

«Да, к сожалению. Не дождетесь», — заявила Ефимова.

Россиянка также отметила, что пока не знает, будет ли выступать на 100-метровке на чемпионате Европы. «Посмотрим, каким будет решение тренерского штаба. Главное, что я поплыву на полтиннике», — добавила Ефимова.

Ранее Ефимова победила на 100-метровке брассом на чемпионате России. Спортсменка обошла рекордсменку мира на 200-метровке брассом Евгению Чикунову.