Ефимова высказалась о завершении карьеры
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова высказалась о сроках завершения карьеры. Об этом сообщает РИА Новости.
Спортсменка ответила на вопрос о том, откладывается ли ее уход из спорта.
«Да, к сожалению. Не дождетесь», — заявила Ефимова.
Россиянка также отметила, что пока не знает, будет ли выступать на 100-метровке на чемпионате Европы. «Посмотрим, каким будет решение тренерского штаба. Главное, что я поплыву на полтиннике», — добавила Ефимова.
Ранее Ефимова победила на 100-метровке брассом на чемпионате России. Спортсменка обошла рекордсменку мира на 200-метровке брассом Евгению Чикунову.
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