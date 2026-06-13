Умер призер Олимпиады по стрельбе из лука Борис Исаченко

Серебряный призер Олимпийских игр в Москве 1980 года по стрельбе из лука Борис Исаченко умер в Белоруссии в возрасте 67 лет. Об этом сообщила пресс-служба управления спорта Брестского областного исполнительного комитета.

"С глубоким сожалением сообщаем о том, что не стало Бориса Валентиновича Исаченко - легенды советского и белорусского спорта, серебряного призера Олимпийских игр 1980, мастера спорта СССР международного класса. Его имя навсегда вписано в историю стрельбы из лука", - говорится в заявлении. Причина смерти не указывается.

"Борис Валентинович был не только талантливым спортсменом, но и настоящим наставником, который воспитал многих выдающихся лучников. Его опыт и знания стали основой для развития стрельбы из лука в Беларуси. Мы выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Бориса Валентиновича. Его вклад в спорт останется в памяти поколений", - отметили в ведомстве.

Исаченко родился в декабре 1958 года в Бресте. После завершения спортивной карьеры стал тренером. С 1997 года возглавлял сборную Белоруссии по стрельбе из лука, а в 2002 году стал членом Национального олимпийского комитета республики. Под его руководством сборная страны завоевала золото на чемпионате Европы и серебро на чемпионате мира.