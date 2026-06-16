Яна Егорян выиграла серебро чемпионата Европы

Двукратная олимпийская чемпионка Рио-2016 в личном и командном турнирах саблисток Яна Егорян стала серебряным призером чемпионата Европы по фехтованию, который проходит во французском городе Антони. Наши спортсмены выступают там в нейтральном статусе.

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В финале Егорян уступила испанке Лусии Мартин-Португес со счетом 13:15. Бронзовые медали на счету француженки Тоскан Тори, с которой россиянка встречалась в полуфинале, и украинки Алины Комащук.

Отметим, что в 1/8 финала Егорян выбила из борьбы соотечественницу Алину Михайлову, а в 1/4 финала нанесла поражение второму номеру женского мирового рейтинга болгарке Йоане Илиевой. Еще две российские саблистки - Александра Михайлова и Ольга Никитина - не смогли выйти в 1/8 финала личного турнира.

Для Яны Егорян это первая индивидуальная медаль чемпионата Европы. При этом у лидера сборной России шесть золотых медалей и одно серебро ЧЕ в команде. Кроме того, Егорян - трехкратная чемпионка мира.

Сегодня медали разыгрывают также мужчины-шпажисты. Никто из россиян не смог пробиться в 1/16 финала.