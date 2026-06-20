На чемпионат Европы отправится команда из 44 пловцов

Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) опубликовала список пловцов, которые выступят на комплексном чемпионате Европы с 31 июля по 16 августа в Париже.

© Российская Газета

Согласно релизу в Telegram-канале ФВВСР, в состав вошли 44 спортсмена.

В мужскую заявку включены: Роман Жидков, Роман Акимов, Иван Кожакин, Илья Бородин, Григорий Вековищев, Николай Колесников, Иван Гирев, Михаил Доринов, Александр Жигалов, Олег Костин, Климент Колесников, Егор Корнев, Василий Кукушкин, Андрей Минаков, Георгий Смирнов, Роман Шевляков, Кирилл Пригода, Павел Самусенко, Даниил Писецкий, Михаил Щербаков, Максим Ступин, Георгий Яковлев, Алексей Ткачев, Андрей Черепков, Александр Щеголев, Егор Юрченко.

В женскую заявку попали: Анна Аршавская, Ралина Гилязова, Виктория Блинова, Арина Суркова, Алина Гайфутдинова, Кира Манохина, Анита Грищенко, Милана Степанова, Софья Дьякова, Арина Пантина, Мария Осетрова, Юлия Ефимова, Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Ксения Мишарина, Ксения Сорокина, Дарья Сурушкина, Евгения Чикунова.

Отбор на ЧЕ проходил в два этапа - на Кубке России в Санкт-Петербурге в апреле и на чемпионате России в Казани в июне.

На турнире Париже, который проходит под эгидой Европейской лиги плавания (European Aquatics), россияне будут выступать в нейтральном статусе. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.