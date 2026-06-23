Гимнастку Мельникову исключили из пулов допинг-тестирования

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не включило олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Ангелину Мельникову в свои новые пулы допинг-тестирования. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В настоящее время под усиленным допинг-контролем РУСАДА находятся Арсений Духно, Виктория Листунова и Екатерина Канашкина (все - национальный регистрируемый пул), а также Александра Ануфриева, Элеонора Афанасьева, Диана Гайдулина, Виктор Калюжин и Сергей Найдин (все - расширенный пул).

Все эти восемь гимнастов, а также не попавшая в новый список Мельникова входили в предыдущие пулы допинг-тестирования.

Спортсмены, включенные в пулы допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства. Спортсмены, включенные в регистрируемый пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать также местонахождение в определенный часовой промежуток времени.

По информации ТАСС, ряд ведущих отечественных гимнастов в настоящее время входят в пул тестирования Международной федерации гимнастики.

Как сообщила ТАСС менеджер Мельниковой, гимнастка продолжает вносить свои данные в систему ADAMS, следовательно, остается под пристальным вниманием антидопинговых служб.