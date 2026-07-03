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Португалия и Испания — в 1/8 ЧМ. Главное к утру

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Победа Португалии в матче с Хорватией в компенсированное время на ЧМ-2026, разгром Испанией Австрии в 1/16 финала мирового первенства. Главное к утру — в нашей подборке.

Португалия и Испания — в 1/8 ЧМ. Главное к утру
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  1. Португалия обыграла Хорватию с голом в компенсированное время и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.
  2. Сборная Испании разгромила Австрию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.
  3. ФИФА выступила с заявлением об отменённом голе Хорватии на 90+13. Сборная вылетела с ЧМ.
  4. Швейцария уверенно обыграла Алжир и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.
  5. Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу 2026 на 2 июля 2026: кто лидер, сколько мячей.
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  7. Вратарь Испании Унай Симон установил новый рекорд «сухой» серии на чемпионатах мира.

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