Португалия и Испания — в 1/8 ЧМ. Главное к утру
Победа Португалии в матче с Хорватией в компенсированное время на ЧМ-2026, разгром Испанией Австрии в 1/16 финала мирового первенства. Главное к утру — в нашей подборке.
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- Португалия обыграла Хорватию с голом в компенсированное время и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.
- Сборная Испании разгромила Австрию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.
- ФИФА выступила с заявлением об отменённом голе Хорватии на 90+13. Сборная вылетела с ЧМ.
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