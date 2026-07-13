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Садулаев пропустит чемпионат России по вольной борьбе

ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев пропустит чемпионат России по вольной борьбе из-за травмы колена. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Хаджимурат Гацалов.

Двукратный олимпийский чемпион пропустит ЧР по вольной борьбе
© ТАСС

Садулаев получил травму в схватке с американцем Кайлом Снайдером на турнире лиги Real American Freestyle. Россиянину был диагностирован частичный разрыв боковой связки колена.

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"Мы созванивались. Он поинтересовался по поводу чемпионата России. Нужно будет дать ему возможность пропустить турнир. Сейчас будем думать, как это сделать", - сказал Гацалов.

Чемпионат России пройдет с 29 июля по 2 августа в Москве.

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