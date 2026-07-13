Двукратный олимпийский чемпион пропустит ЧР по вольной борьбе

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев пропустит чемпионат России по вольной борьбе из-за травмы колена. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Хаджимурат Гацалов.

Садулаев получил травму в схватке с американцем Кайлом Снайдером на турнире лиги Real American Freestyle. Россиянину был диагностирован частичный разрыв боковой связки колена.

"Мы созванивались. Он поинтересовался по поводу чемпионата России. Нужно будет дать ему возможность пропустить турнир. Сейчас будем думать, как это сделать", - сказал Гацалов.

Чемпионат России пройдет с 29 июля по 2 августа в Москве.