Софья Палкина стала чемпионкой России в метании молота
Российская легкоатлетка Софья Палкина выиграла золото в метании молота на чемпионате России — 2026, который проходит в Екатеринбурге, с результатом 73,77 м.
Второе место заняла Анастасия Шкуратова (67,20 м), третьей стала Алисия Наумова — 66,82 м.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Метание молота, женщины:
1. Софья Палкина (Самарская область) — 73,77 м;
2. Анастасия Шкуратова (Московская область) — 67,20 м;
3. Алисия Наумова (Московская область/Владимирская область) — 66,82 м;
4. Юлия Кулагина (Московская область/Брянская область) — 65,27 м;
5. Ангелина Литвинова (Краснодарский край) — 64,03 м;
6. Анастасия Кузнецова (Краснодарский край) — 63,76.
В начале июля 2026 года World Athletics решила оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Российские легкоатлеты не участвуют в международных стартах с 1 марта 2022 года. В июне министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что российская сторона должна будет обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если совет World Athletics так и не примет решение о допуске атлетов к олимпийской квалификации.
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