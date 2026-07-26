Софья Палкина стала чемпионкой России в метании молота

Российская легкоатлетка Софья Палкина выиграла золото в метании молота на чемпионате России — 2026, который проходит в Екатеринбурге, с результатом 73,77 м.

Второе место заняла Анастасия Шкуратова (67,20 м), третьей стала Алисия Наумова — 66,82 м.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Метание молота, женщины:

1. Софья Палкина (Самарская область) — 73,77 м;

2. Анастасия Шкуратова (Московская область) — 67,20 м;

3. Алисия Наумова (Московская область/Владимирская область) — 66,82 м;

4. Юлия Кулагина (Московская область/Брянская область) — 65,27 м;

5. Ангелина Литвинова (Краснодарский край) — 64,03 м;

6. Анастасия Кузнецова (Краснодарский край) — 63,76.

В начале июля 2026 года World Athletics решила оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Российские легкоатлеты не участвуют в международных стартах с 1 марта 2022 года. В июне министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что российская сторона должна будет обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если совет World Athletics так и не примет решение о допуске атлетов к олимпийской квалификации.