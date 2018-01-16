Шарапова стерла память о мельдонии

На кортах Мельбурна стартовал первый турнир «Большого шлема» в году — Открытый чемпионат Австралии. Россиянка Мария Шарапова вернулась на соревнования, в ходе которых сдала положительный тест на мельдоний, и одержала победу в первом круге над немкой Татьяной Марией.

Шарапова запуталась в Мариях

Для российской теннисистки Марии Шараповой нынешний Australian Open — особенный турнир. Спортсменка впервые вернулась на корты Мельбурна после того, как в 2016 году сдала здесь положительную пробу на мельдоний и была наказана 15-месячной дисквалификацией.

После прошлого скомканного сезона, в который россиянка вступила только в апреле и по причине многочисленных травм сумела победить лишь в одном турнире, очень важно хорошо стартовать в этом году — а сделать это на Australian Open вдвойне приятно.

В первом круге «мэйджора» Шарапова со своей задачей справилась: 30-летняя немка Татьяна Мария, занимающая 47 место в рейтинге WTA, не сумела ничего противопоставить натиску вдохновленной россиянки, которая одержала победу в двух сетах — 6:1, 6:4.

Отечественная спортсменка действовала в более сдержанной манере, чем обычно, и хладнокровно взяла игру под свой контроль, допустив всего одну двойную ошибку за весь матч.

Эта тенденция не может не радовать, учитывая, что большинство очков россиянка обычно проигрывает сама себе, часто рискуя и не попадая в корт. Впрочем, стоит учитывать, что соперница была не из самых сильных, хотя и соседствует сейчас с Шараповой (48) в мировом рейтинге.

По завершении встречи россиянка пошутила о том, что долго не могла понять, кого поддерживают местные зрители, когда те кричали «Come on, Maria!».

«Сначала не понимала, за кого они болеют. Что ж, так бывает, это первая наша встреча с Татьяной Марией, так что все объяснимо, — улыбнулась спортсменка. — Очень понравился первый матч здесь. Я в основной сетке, все только начинается, и я этому очень рада.

Не играла здесь пару лет, поэтому возвращение всегда волнительно, а первый матч всегда тяжелый. Сыграла на хороших эмоциях, сделала свою работу, и очень довольна победой».

Не забыла теннисистка и о забавном эпизоде, произошедшем под конец первого сета, когда она допустила детскую ошибку, перепутав квадраты для подачи.

«Даже не знаю, что на меня нашло. Когда подавала на партию, то подумала, что счет 40:15, а не 30:30. Наверное, солнечный удар случился», — в шутку предположила Шарапова в эфире телеканала Eurosport.

Во втором круге россиянку ожидает серьезное испытание в виде 15-й ракетки мира Анастасии Севастовой.

Последняя встреча теннисисток состоялась на Открытом чемпионате США — 2017: тогда 27-летняя латвийка выбила Шарапову в 1/8 финала после трех напряженных сетов (5:7, 6:4, 6:2).

Однако на том турнире Мария все еще не находилась в своих лучших кондициях и ощутимо сдавала под конец матча. Любопытно будет посмотреть на противостояние этих соперниц сейчас.

Севастова — настоящий «крепкий орешек». Четыре года назад она бросала теннис из-за депрессии, однако сумела взять себя в руки и в прошлом сезоне ворвалась в топ-20.

Under the Melbourne ☀️. Love the elegance of this dress. Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Янв 15, 2018 at 9:39 PST Шараповой придется приложить все силы, чтобы одолеть эту соперницу: путь к вершине большого тенниса лежит только через такие поединки.

Макарова и Уильямс шокировали фанатов

Что касается других российских теннисисток, то ранним вылетом удивила посеянная под 31 номером Екатерина Макарова, уступившая румынке Ирине Бегу — 6:3, 4:6, 6:8.

В остальном отечественные спортсменки держат марку.

Среди лидеров мирового рейтинга шокировала в первом раунде только Винус Уильямс , которая покинула турнир от руки 20-летней швейцарки Белинды Бенчич.

Причем 78-я ракетка мира одолела пятую в двух сетах — 6:3, 7:5. Больше подобных сюрпризов ведущие теннисистки планеты пока не преподносили.

Так, первая ракетка мира Симона Халеп с некоторыми сложностями, но все-таки обыграла в двух сетах австралийку Дестани Айаву — 7:6 (7:5), 6:1.

Второй номер мирового рейтинга датчанка Каролин Возняцки справилась с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (6:2, 6:3), в то время как украинка Элина Свитолина (4) одолела Ивану Йорович из Сербии (6:3, 6:2).

Испанка Гарбинье Мугуруса, занимающая третье место в рейтинге WTA, на момент написания материала еще играла с Джессикой Понше из Франции.

Федерер и Надаль идут навстречу

В мужской сетке турнира в первом круге вылетел опытный россиянин Михаил Южный , который уступил в трех сетах уругвайцу Пабло Куэвасу — 6:7, 3:6, 5:7.

Другой представитель «старшего» поколения россиян 27-летний Евгений Донской оказался сильнее Флориана Майера из Германии — 6:4, 6:4, 6:4.

Наиболее уверенную победу одержал Хачанов, который обыграл канадца Петера Полански в трех сетах, — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), 6:4. При этом россиянин совершил 21 эйс.

На момент написания материала вторая ракетка мира Роджер Федерер еще не завершил свой матч со словенцем Аляжем Бедене, однако по итогам двух сетов швейцарец уже побеждал.

Учитывая уверенный старт первого и второго номера рейтинга ATP, нет сомнений, что и Рафа, и Роджер находятся в потрясающей форме и имеют все шансы проложить дорогу к финалу — к встрече друг с другом.

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