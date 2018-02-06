Бюджет турнира WTA в Москве составит около $3 млн

Общие затраты на организацию первого турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве составят около $3 млн Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор турнира Александр Островский

"Мы хотим сделать мероприятие коммерчески успешным, рассчитываем на бюджет в пределах трех миллионов долларов. Это зависит от игроков, с которыми получится достигнуть соглашение об участии. Вещи, связанные с реконструкцией, не такие существенные, затраты на приглашение теннисисток больше. С кем-то уже подписан контракт, с кем-то получена предварительная договоренность — скорее всего, на турнире сыграют третья ракетка мира Элина Свитолина, Юлия Гёргес, Елена Веснина и Дарья Касаткина", — сообщил Островский. Турнир пройдет с 23 по 29 июля на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча . На протяжении предыдущих семи лет турнир проходил в шведском Бостаде с призовым фондом $226 тыс. $750. Призовой фонд московского турнира составит $750 тыс.

Директор турнира отметил важность сохранения статуса турнира на протяжении многих лет и привлечения к нему любителей тенниса.

"Мы хотим, чтобы наши соревнования запомнились как игрокам, так и зрителям высоким уровнем организации. Центральный корт будет вмещать порядка трех тысяч человек. Мы провели исследование и посчитали оптимальным это количество посадочных мест, в будущем планируем увеличить вместимость центрального корта", — сказал директор.

Олимпийская чемпионка Елена Веснина уверена, что теннисисткам понравится турнир в Москве.

"Очень многие игроки с удовольствием приезжают в Россию, мы очень доброжелательны и хорошо принимаем гостей. Место очень красивое, думаю, что очень многим оно понравится", — считает Веснина.

В 2018 году Москва станет единственным городом, принимающим два крупных турнира WTA.