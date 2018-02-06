Ещё
Бюджет турнира WTA в Москве составит около $3 млн
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бюджет турнира WTA в Москве составит около $3 млн 

ТАСС 6 февраля 2018
Фото: ТАСС
Общие затраты на организацию первого турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве составят около $3 млн Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор турнира Александр Островский.
Турнир пройдет с 23 по 29 июля на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча. На протяжении предыдущих семи лет турнир проходил в шведском Бостаде с призовым фондом $226 тыс. $750. Призовой фонд московского турнира составит $750 тыс.
"Мы хотим сделать мероприятие коммерчески успешным, рассчитываем на бюджет в пределах трех миллионов долларов. Это зависит от игроков, с которыми получится достигнуть соглашение об участии. Вещи, связанные с реконструкцией, не такие существенные, затраты на приглашение теннисисток больше. С кем-то уже подписан контракт, с кем-то получена предварительная договоренность — скорее всего, на турнире сыграют третья ракетка мира Элина Свитолина, Юлия Гёргес, Елена Веснина и Дарья Касаткина", — сообщил Островский.
Директор турнира отметил важность сохранения статуса турнира на протяжении многих лет и привлечения к нему любителей тенниса.
"Мы хотим, чтобы наши соревнования запомнились как игрокам, так и зрителям высоким уровнем организации. Центральный корт будет вмещать порядка трех тысяч человек. Мы провели исследование и посчитали оптимальным это количество посадочных мест, в будущем планируем увеличить вместимость центрального корта", — сказал директор.
Олимпийская чемпионка Елена Веснина уверена, что теннисисткам понравится турнир в Москве.
"Очень многие игроки с удовольствием приезжают в Россию, мы очень доброжелательны и хорошо принимаем гостей. Место очень красивое, думаю, что очень многим оно понравится", — считает Веснина.
В 2018 году Москва станет единственным городом, принимающим два крупных турнира WTA.
ТАСС: последние новости
Шарапова снялась с турнира WTA в Майами из-за травмы Касаткина обыграла действующую чемпионку US Open на турнире WTA в Индиан-Уэллсе Серена Уильямс проиграла сестре Винус в матче третьего круга турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение