Ещё
Блинкова в Дохе сыграет с Младенович
Далее:
Читайте также:
Ещё

Соперницей Блинковой во втором круге турнира в Дохе будет Младенович 

Чемпионат.com 13 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Французская теннисистка Кристина Младенович (11) вышла во второй круг турнира в Дохе, в двух партиях обыграв представительницу Китая Пэн Шуай со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. Кристина 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в третий круг соревнований в Дохе Младенович поспорит с представительницей России Анной Блинковой (Q). Турнир завершится 18 февраля.
Чемпионат.com: последние новости
Блэйк: Шарапова очень хотела выступить в Майами, я могу понять её разочарование Навратилова: к концу года Доулхайд может попасть в топ-30 Раонич: хочется особенно преуспеть в серии «Мастерс»
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение