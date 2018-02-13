Блинкова в Дохе сыграет с Младенович

Французская теннисистка Кристина Младенович (11) вышла во второй круг турнира в Дохе, в двух партиях обыграв представительницу Китая Пэн Шуай со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. Кристина 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в третий круг соревнований в Дохе Младенович поспорит с представительницей России Анной Блинковой (Q). Турнир завершится 18 февраля.