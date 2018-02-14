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Возняцки разгромила Виттёфт, Гёргес переиграла Стрыцову
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Возняцки разгромила Виттёфт, Гёргес переиграла Стрыцову в Дохе 

Чемпионат.com 14 февраля 2018
Фото: Reuters
Первая ракетка мира, датчанка Каролина Возняцки (1) легко выиграла свой стартовый матч на турнире категории Premier в Дохе, отдав всего два гейма немке Карине Виттёфт — 6:2, 6:0.
Теннисистки провели на корте 56 минут. Возняцки сделала 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Виттёфт 1 подача навылет, 2 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.
В третьем раунде Возняцки сыграет либо с Магдаленой Рыбариковой (14), либо с Моникой Никулеску (Q), которая выбила Марию Шарапову (WC).
Также победу в матче второго круга одержала Юлия Гёргес (9). Немка переиграла Барбору Стрыцову в трёх партиях — 6:2, 3:6, 6:1. Следующей соперницей Гёргес станет или Елена Остапенко (6), или Михаэла Бузэрнеску.
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