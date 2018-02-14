Возняцки разгромила Виттёфт, Гёргес переиграла Стрыцову в Дохе

Первая ракетка мира, датчанка Каролина Возняцки (1) легко выиграла свой стартовый матч на турнире категории Premier в Дохе, отдав всего два гейма немке Карине Виттёфт — 6:2, 6:0.

Теннисистки провели на корте 56 минут. Возняцки сделала 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Виттёфт 1 подача навылет, 2 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.