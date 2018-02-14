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Кербер обыграла Стосур во втором круге соревнований
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Кербер обыграла Стосур во втором круге соревнований в Дохе 

Чемпионат.com 14 февраля 2018
Фото: Reuters
Немка Анжелика Кербер (8) стала участницей третьего раунда турнира категории Premier в Дохе, нанеся поражение австралийке Саманте Стосур в двух партиях — 6:4, 6:1.
Девушки провели на корте 58 минут. Кербер сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и использовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Стосур 1 подача навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
За выход в четвертьфинал экс первая ракетка мира поспорит с британкой Йоханной Контой (10), которая прошла Карлу Суарес-Наварро (6:2, 6:2).
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