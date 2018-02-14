Остапенко проиграла Бузэрнеску в Дох

Остапенко проиграла Бузэрнеску в Дохе, взяв всего четыре гейма

Латвийка Елена Остапенко (6) вылетела из сетки турнира категории Premier в Дохе (Катар), проиграв румынке Михаэле Бузэрнеску в двух партиях — 6:1, 6:3. Поединок продолжался 1 час 5 минут. Бузэрнеску выполнила 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Остапенко 2 подачи навылет, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. В третьем раунде Бузэрнеску сыграет с немкой Юлией Гёргес (9). Юлия чуть ранее нанесла поражение чешке Барборе Стрыцовой со счётом 6:2, 3:6, 6:1.